  Канчельскис о поездке в «МЮ» и «Эвертон»: «Тут все великолепно. Никаких Fan ID нет. Это у нас изобретают велосипед»
30

Канчельскис о поездке в «МЮ» и «Эвертон»: «Тут все великолепно. Никаких Fan ID нет. Это у нас изобретают велосипед»

Канчельскис о поездке в «МЮ» и «Эвертон»: никаких Fan ID нет.

Бывший полузащитник «Эвертона» и «Манчестер Юнайтед» рад отсутствию Fan ID в АПЛ.

Канчельскис также рассказал, какие привилегии положены в Англии бывшим футболистам.

«Клуб не платит стипендию. «Эвертон» одноразово выплачивает. Федерация футбола выплачивает одноразовую стипендию всем футболистам. У нас могут сказать только: «Спасибо, до свидания». Пенсионный фонд всегда в Англии существует. В клубе всегда советуют, говорят, что есть пенсионный фонд, деньги тебе возвращаются потом потихоньку.

Когда ты туда вкладываешь деньги, потом ежемесячно приходят, куда скажешь. Почести какие? Уважение! Можешь на любой матч прийти, не нужны билет, Fan ID – пошел и спокойно смотри. Это у нас изобретают велосипед, но что поделаешь? Такие у нас руководители – им виднее. Тут все спокойно и великолепно — на «Олд Траффорд» 73 тысячи, на «Эвертоне» 55 тысяч вместимость. Люди ходят, болеют. Никаких Fan ID нет, футбол смотрят», – сказал Канчельскис.

Источник: «Чемпионат»
