Кордоба – лучший игрок «Краснодара» в ноябре-декабре.

Форвард «Краснодара» Джон Кордоба признан лучшим игроком клуба по итогам ноября и декабря.

32-летний нападающий набрал 29,62% голосов болельщиков, обойдя капитана Эдуарда Сперцяна (26,07%) и форварда Жоау Батчи (10,41%).

В ноябре и декабре Кордоба провел 4 матча за «Краснодар» в Мир РПЛ, в которых забил 3 мяча и сделал 2 результативные передачи.