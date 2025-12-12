Кордоба – лучший игрок «Краснодара» в ноябре-декабре
Кордоба – лучший игрок «Краснодара» в ноябре-декабре.
Форвард «Краснодара» Джон Кордоба признан лучшим игроком клуба по итогам ноября и декабря.
32-летний нападающий набрал 29,62% голосов болельщиков, обойдя капитана Эдуарда Сперцяна (26,07%) и форварда Жоау Батчи (10,41%).
В ноябре и декабре Кордоба провел 4 матча за «Краснодар» в Мир РПЛ, в которых забил 3 мяча и сделал 2 результативные передачи.
Источник: сайт «Краснодара»
