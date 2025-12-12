Игнашевич об Алонсо и игроках «Реала»: «Слив тренера невозможен на высоком уровне – все сразу это увидят. Применительно к «Мадриду» – это вообще обидно»

Игнашевич об Алонсо и игроках «Реала»: слив тренера невозможен на высоком уровне.

Бывший футболист ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич поделился мнением о положении тренера Хаби Алонсо в «Реале ».

– Скажи, пожалуйста, а тебе знакомо понятие «слив тренера»? Если да, участвовал ли ты когда-нибудь в такой акции, когда игроки сливают тренера, потому что не хотят – уровень конфликта слишком высокий? Есть такое явление, или оно целиком выдумано?

– Нет, оно не выдумано. Оно [происходит] на невысоком уровне, на уровне Второй лиги, на уровне лиги, где никто не смотрит футбол, где футболисты не играют, не стремятся.

– Ты в таком не участвовал?

– Нет.

– И это невозможно на высшем уровне?

– Невозможно. Здесь футболисты играют за свои имена.

Есть настроение определенных игроков – одного, может быть, двух, – которые могут свое эго поставить выше команды, будучи в конфликте с тренером. Они могут по ходу игры бросать весла, ошибаться, не бежать, демонстративно показывать.

Но это будет видно! При высоком уровне и большом количестве болельщиков все это сразу обнаружат, все это увидят – откровенный конфликт между игроков и тренером. Но чтобы команда как-то целенаправленно [сливала]… А применительно к «Реалу» – это вообще обидно как-то, – сказал Игнашевич в шоу Cappuccino&Catenaccio на ВидеоСпортсе’‘ .