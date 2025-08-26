«Ахмат» при Черчесове победил в 3 из 5 игр. До смены тренера грозненцы проиграли все 4 матча

«Ахмат» потерпел всего одно поражение после назначения Станислава Черчесова.

Сегодня грозненцы обыграли «Рубин » (2:0) в FONBET Кубке России.

«Ахмат» начал сезон с четырех поражений, после чего уволил Александра Сторожука и пригласил Черчесова . При новом тренере у команды за пять матчей лишь одно поражение, при этом три победы (в том числе над «Зенитом») и одна ничья.

30 августа «Ахмат » сыграет в гостях у «Ростова» в Мир РПЛ .