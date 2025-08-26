«Ахмат» при Черчесове победил в 3 из 5 игр. До смены тренера грозненцы проиграли все 4 матча
«Ахмат» потерпел всего одно поражение после назначения Станислава Черчесова.
Сегодня грозненцы обыграли «Рубин» (2:0) в FONBET Кубке России.
«Ахмат» начал сезон с четырех поражений, после чего уволил Александра Сторожука и пригласил Черчесова. При новом тренере у команды за пять матчей лишь одно поражение, при этом три победы (в том числе над «Зенитом») и одна ничья.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
