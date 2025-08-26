«Кайрат» с парой центральных защитников Мартынович – Сорокин не пропустил от «Селтика» за 210 минут. Оба игрока недавно выступали в РПЛ

Пара защитников из РПЛ помогла «Кайрату» не пропустить от «Селтика».

Клуб из Алматы дважды сыграл с шотландским клубом вничью со счетом 0:0 в плей-офф квалификации Лиги чемпионов , а затем победил в серии пенальти.

В центре обороны все 210 минут у «Кайрата » отыграли Александр Мартынович и Егор Сорокин . Оба несколько лет назад выступали за «Краснодар»: белорус – до 2022 года, россиянин – до 2023-го. В сезоне-2023/24 они пересекались в «Рубине».

