«Кайрат» с парой центральных защитников Мартынович – Сорокин не пропустил от «Селтика» за 210 минут. Оба игрока недавно выступали в РПЛ
Пара защитников из РПЛ помогла «Кайрату» не пропустить от «Селтика».
Клуб из Алматы дважды сыграл с шотландским клубом вничью со счетом 0:0 в плей-офф квалификации Лиги чемпионов, а затем победил в серии пенальти.
В центре обороны все 210 минут у «Кайрата» отыграли Александр Мартынович и Егор Сорокин. Оба несколько лет назад выступали за «Краснодар»: белорус – до 2022 года, россиянин – до 2023-го. В сезоне-2023/24 они пересекались в «Рубине».
«Кайрат» – в Лиге чемпионов! Вратарь взял 3 пенальти – и вот история!
