Блогер Литвин подарил чемпиону UFC Чимаеву Rolls-Royce 1980 года стоимостью около 7 млн рублей
Михаил Литвин подарил Хамзату Чимаеву Rolls-Royce 1980 года.
Блогеры Михаил Литвин и Равшан Джульпаев в прямом эфире на Twitch поздравили Хамзата Чимаева с завоеванием титула чемпиона UFC в среднем весе.
Чимаеву подарили автомобиль Rolls-Royce 1980 года.
Стоимость такого автомобиля оценивается в семь миллионов рублей.
Боец является амбассадором Lit Energy, он неоднократно снимался в роликах Михаила Литвина.
Напомним, Хамзат Чимаев победил Дрикуса дю Плесси в главном событии UFC 319 и стал чемпионом в среднем весе.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: стрим Равшана на Twitch
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости