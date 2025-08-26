Блогер Литвин подарил чемпиону UFC Чимаеву Rolls-Royce 1980 года стоимостью около 7 млн рублей

Михаил Литвин подарил Хамзату Чимаеву Rolls-Royce 1980 года.

Блогеры Михаил Литвин и Равшан Джульпаев в прямом эфире на Twitch поздравили Хамзата Чимаева с завоеванием титула чемпиона UFC в среднем весе.

Чимаеву подарили автомобиль Rolls-Royce 1980 года.

Стоимость такого автомобиля оценивается в семь миллионов рублей.

Боец является амбассадором Lit Energy , он неоднократно снимался в роликах Михаила Литвина.

Напомним, Хамзат Чимаев победил Дрикуса дю Плесси в главном событии UFC 319 и стал чемпионом в среднем весе.