Игнашевич о Гвардиоле: «Он привлекателен для всех тем, что не черствеет, не плесневеет на протяжении многих лет. Он не как Аллегри, Пеп всегда в поиске идей»

Игнашевич о Гвардиоле: он не как Аллегри, Пеп всегда в поиске идей.

Бывший футболист ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич в шоу Cappuccino&Catenaccio на ВидеоСпортсе’‘ поделился мнением о тренере «Манчестер Сити » Пепе Гвардиоле .

Игорь Порошин : Я бы сравнил период, который сейчас переживает Гвардиола, если исходить из своего опыта, с состоянием такого мудрого или счастливого творческого отца, который старался контролировать все до максимума. И вдруг в какой-то момент он стал получать удовольствие от того, что этот контроль отпускает, и он видит, какие красивые картины складываются. Как вот в игре «Реала» у Анчелотти (смеется). Мне кажется, что «Сити» остается кризисной командой, несобранной, турбулентной.

Вадим Лукомский : Подождите, вы считаете, что футбол «Реала» – это эталон красоты для Гвардиолы?

Игорь Порошин : Возможно, стал. Возможно, он к этому пришел.

Вадим Лукомский : Считаете, что «Барселона» с Гвардиолой играла не красивее?

Игорь Порошин : Возможно, он пришел к мнению, что нет ничего красивее, чем игра «Реала» при Карло Анчелотти в каких-то пиках. Когда красота не на поверхности, а на всех на всех уровнях, когда ты понимаешь, что подготовило этот результат.

Вадим Лукомский : Вы прекрасно описываете «Барселону» Пепа.

Игорь Порошин : Но, в общем, мне кажется, что это очень интересно, что он плохо контролирует «Сити».

Сергей Игнашевич : «Сити» в кризисе постоянном, как ты сказал, потому что тренер всегда находится в поиске идей.

Игорь Порошин : Кризис не надо воспринимать негативно. Это лучшее состояние вообще.

Сергей Игнашевич : Он в поиске того, как использовать этих футболистов, исходя из того, что они могут сделать, не могут сделать, и исходя из того, какое у тебя представление о футболе. Чем привлекателен Гвардиола на протяжении многих лет для всех – он не черствеет. У него нет такого, как у Аллегри, что он придет и...

Игорь Порошин : Это мы вырежем потом как бред сивой кобылы, просто как мат запикаем.

Вадим Лукомский : Это не бред, Игорь.

Сергей Игнашевич : Три сезона отдохнул, пришел и поставил нынешний «Сити», как играла «Барселона» 15 лет назад. Понимаешь? Вот у Гвардиолы такого нет. Он привлекает тем, что он не черствеет просто, понимаешь, не плесневеет.