  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Парфенов о Батракове: «Раньше такие игроки появлялись каждый год и не в одной команде, это было нормой. Для последнего времени это событие»
Парфенов о Батракове: «Раньше такие игроки появлялись каждый год и не в одной команде, это было нормой. Для последнего времени это событие»

Дмитрий Парфенов считает, что в России появляется меньше талантливых футболистов.

– Приятно удивил «Локомотив». Это в том числе и результат поддержки руководством тренерского штаба не только в хорошие, но и в сложные моменты. Плюс к тому, команда усилилась достаточно интересными, опытными ребятами – Бакаевым, Руденко. Видим, как прибавил Воробьев в конкуренции с Комличенко.

Чемпионат длинный, и не сомневаюсь, что и последний поможет – вот уже и с «Балтикой» сравнял счет. Команда повзрослела. Все говорили о том, как будет важен второй сезон для Батракова, и он сразу начал выдавать то, что умеет.

Вы ждали, что Алексей не «просядет»?

– Мне было просто интересно. Молодец, справляется. Но тут причина и в команде, оказавшейся готовой к первым турам. Она хорошо выглядит – ему одному было бы сложно тянуть на себе весь «Локо».

С ростом 167 см забить в первых четырех турах три мяча головой – это нечто экстраординарное.

– Я и сам был не особо габаритный, так что мне это интересно вдвойне. Тут момент интуиции, выбора позиции, игрового интеллекта. Батраков – умный футболист, и оказаться в нужное время в нужном месте случайно нельзя.

Давно не видели таких талантов в России или рано делать такие выводы?

– Для последнего времени это событие, а раньше такие футболисты появлялись, по сути, каждый год и не в одной команде. Это было нормой, – сказал бывший защитник «Спартака». 

