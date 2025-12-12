Давид Сильва: «У меня был просмотр в «Реале», «Барса» интересовалась, но переход в «Ман Сити» – мое лучшее решение. В Англии футбол – это как религия»

Давид Сильва: лучшим решением в моей карьере был переход в «Манчестер Сити».

Экс-полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Давид Сильва порассуждал о том, как сложилась его игровая карьера.

– Думаешь, в Испании тебя меньше знают?

– Если ты не играешь в Испании в «Мадриде» или «Барселоне», то у тебя меньше внимания со стороны СМИ.

Кроме того, на футбольном уровне, люди, которые работают изо дня в день, совсем другие. Это не то же самое, что в Англии, где я провел десять лет, лучшие годы своей карьеры.

– Ты почти подписал контракт с «Реалом» в 12 лет.

– Я приехал в «Реал Мадрид », у меня был недельный просмотр, и мне сказали, что позвонят на следующей неделе или что-то в этом роде.

Думаю, такое часто случается, когда ты очень молод. Недавно я видел, что нечто подобное произошло с Хулианом Альваресом . Такие вещи нелегко отследить, когда ты так молод.

– Мануэль Льоренте говорит, что именно [Жозе] Моуринью заблокировал переход в «Реал»…

– Правда в том, что я не знаю, был ли интерес реальным.

«Барселона » тоже хотела меня. Я разговаривал с Чики [Бегиристайном]. Но «Валенсия» в то время никого не продавала, потом у них возникли финансовые проблемы, и они продали Вилью и меня.

– Ты бы хотел играть за «Барселону»?

– Кто бы не хотел? Но лучшим решением в моей карьере был переход в «Манчестер Сити». Я провел там десять потрясающих лет.

Люди относились ко мне невероятно хорошо, мы выиграли все, команда постоянно совершенствовалась, и еще в Англии есть что-то особенное. Я не знаю, что это, но у них есть что-то особенное в футболе. Для них это как религия.

Мне потребовалось несколько месяцев, чтобы адаптироваться, потому что между чемпионатом мира и отпусками у меня не было времени на тренировки. Я смотрел их игру и думал: «Либо я приду в форму, либо все кончено». Я поговорил с тренером, сказал ему, что не готов, и он интегрировал меня постепенно, – сказал Сильва.