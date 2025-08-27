US Open. Циципас играет с Мюллером, де Минаур – с О’Коннеллом, Сафиуллин встретится с Монфисом, Зверев – с Табило, Синнер, Музетти, Бублик вышли во 2-й круг
Янник Синнер разгромил Вита Копршиву в первом круге US Open.
Роман Сафиуллин встретится с Гаэлем Монфисом, финалист-2020 Александр Зверев – с Алехандро Табило.
Сетка здесь.
US Open
Нью-Йорк, США
24 августа – 7 сентября 2025
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 90 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Первый круг
Где Медведев будет в следующем году?10863 голоса
топ-20
топ-50
топ-100
выпадет из топ-100
вернется в топ-10
завершит карьеру
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости