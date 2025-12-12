  • Спортс
  • Гасилин о Денисове из «Спартака» в «Зените»: «Кот в мешке – тяжело переходить из середняка в топ-клуб. Петербуржцы шерстят рынок в свете нового лимита»
47

Бывший нападающий «Зенита» Алексей Гасилин высказался об интересе сине-бело-голубых к защитнику «Спартака» Даниилу Денисову.

Ранее сообщалось, что между сторонами состоялись неформальные контакты.

«В свете нового лимита надо смотреть рынок, шерстить его. Это нормально, что петербуржцы сейчас работают.

Трудно сказать, соответствует ли Денисов уровню «Зенита». Тяжело переходить из середняка в топ-клуб. Тот же Волков пришел в «Зенит» и даже до травмы для меня было очевидно, что он не тянет уровень команды. В «Сочи» он тоже не очень хорошо выглядит.

Денисов – кот в мешке», – заявил Гасилин.

Денисов выступает за первую команду «Спартака» с лета 2022 года. На счету 23-летнего россиянина 139 матчей, 1 гол и 11 результативных передач за красно-белых во всех турнирах.

Что делать с Хаби Алонсо?25991 голос
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoДаниил Денисов
logoЗенит
logoАлексей Гасилин
возможные трансферы
logoСергей Волков
лимит на легионеров
logoСочи
