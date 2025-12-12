Гасилин о Денисове из «Спартака» в «Зените»: «Кот в мешке – тяжело переходить из середняка в топ-клуб. Петербуржцы шерстят рынок в свете нового лимита»

Гасилин: Денисов – кот в мешке, тяжело переходить из середняка в топ-клуб.

Бывший нападающий «Зенита» Алексей Гасилин высказался об интересе сине-бело-голубых к защитнику «Спартака» Даниилу Денисову .

Ранее сообщалось , что между сторонами состоялись неформальные контакты.

«В свете нового лимита надо смотреть рынок, шерстить его. Это нормально, что петербуржцы сейчас работают.

Трудно сказать, соответствует ли Денисов уровню «Зенита ». Тяжело переходить из середняка в топ-клуб. Тот же Волков пришел в «Зенит» и даже до травмы для меня было очевидно, что он не тянет уровень команды. В «Сочи » он тоже не очень хорошо выглядит.

Денисов – кот в мешке», – заявил Гасилин.

Денисов выступает за первую команду «Спартака » с лета 2022 года. На счету 23-летнего россиянина 139 матчей, 1 гол и 11 результативных передач за красно-белых во всех турнирах.