  • Спортс
  • Экстрим
  • Новости
  • Сын альпинистки Наговициной обратился за помощью к генпрокурору и главе МИД: «Я убежден, что моя мама жива»
87

Сын альпинистки Наговициной обратился за помощью к генпрокурору и главе МИД: «Я убежден, что моя мама жива»

Сын альпинистки Натальи Наговициной обратился к властям с просьбой спасти его мать.

Михаил Наговицин обратился в соцсетях к генеральному прокурору России, главе МИД России и российскому послу в Киргизии.

Ранее 47-летняя россиянка сломала ногу при восхождении на пик Победы в Кыргызстане. С 12 августа она находится на высоте 7200 м, однако спасатели не могли добраться до альпинистки из-за плохих погодных условий.

«Моя мама опытный альпинист, имеет второй спортивный разряд в альпинизме, обладает крепким здоровьем и отличной физической формой. На видео, полученном мной, отчетливо видно, что спустя семь дней после потери связи, она активно машет рукой, полна сил. Я убежден, что моя мама до настоящего времени жива.

Согласно прогнозам, благоприятные погодные условия сохранятся лишь в течение ближайших двух суток. По истечении этого времени проведение спасательной операции может стать невозможным.

Прошу оказать содействие в организации аэровидеосъемки района пика Победы с использованием дронов в целях подтверждения факта, что она жива. В случае подтверждения данного факта, организовать спасательную операцию», – написал Наговицин в соцсетях.

Трагедия на Пике Победы: наша альпинистка уже две недели на склоне, ее спасатель погиб

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Матч ТВ
происшествия
Наталья Наговицина
Альпинизм
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Экстрим в Telegram
Материалы по теме
Организаторы заплыва через Босфор: «Гонка проводилась в соответствии с самыми высокими стандартами безопасности»
2вчера, 15:44
В Стамбуле начали расследование в связи с исчезновением российского пловца Свечникова
вчера, 14:14
Вице-президент Федерации альпинизма России: «До того момента, как Наговицину не найдут, она будет числиться без вести пропавшей»
15вчера, 13:32
Главные новости
В Киргизии возбудят уголовное дело против фирмы, организовавшей восхождение Наговициной на пик Победы
29сегодня, 13:55
Двух пострадавших при попытке спасти Наговицину отправят на лечение в Москву
2сегодня, 13:03
Мария Захарова об альпинистке Наговициной: «Посольство в Киргизии и центральный аппарат МИД с первого дня делали все возможное для активизации усилий по спасению»
1сегодня, 12:20
МВД Киргизии ведет проверку в отношении фирмы, организовавшей восхождение альпинистки Наговициной
19сегодня, 11:46
СК РФ начал проверку по факту происшествия с альпинисткой Наговициной
40сегодня, 11:13
Альпинист Трубачев: «Нельзя на гору идти любой ценой, она не стоит ни одной жизни. Нужен кто-то, кто тебе вовремя скажет «стоп», а не продаст с радостью коммерческий тур»
27сегодня, 10:23
Альпинист Трубачев о происшествии с Наговициной: «Это не только ответственность Натальи. Думаю, если бы дело было в России, сейчас посадили бы очень многих»
49сегодня, 10:10
Бастрыкин поручил обеспечить помощь в спасении альпинистки Наговициной
73сегодня, 08:59
Работы по эвакуации альпинистки Наговициной не возобновят в этом году, сообщил начальник базового лагеря: «Похоронить еще людей, чтобы снять тело, – это просто преступление»
24сегодня, 07:54
Вице-президент Федерации альпинизма России: «До того момента, как Наговицину не найдут, она будет числиться без вести пропавшей»
15вчера, 13:32
Ко всем новостям
Последние новости
Компания Paramount приобрела права на документальный фильм о российском фридайвере Алексее Молчанове
113 ноября 2024, 16:46
Цыпленков о бойцах MMA в армрестлинге: «Почему бы нет. Думаю, для Емельяненко это не проблема, заинтересовать только надо»
21 июля 2024, 14:13
Лалетин – на вопрос о конкуренции с Леваном: «Только этим и живу»
15 июля 2024, 06:58
Леван об East vs West 13: «В долгом матче на выносливость, думаю, у Морозова больше шансов. Либо Лалетин сделает все быстро и победит»
3 июля 2024, 12:03
Лалетин об армфайте с Морозовым: «Думаю, мне он будет удобен как соперник»
13 июля 2024, 10:37
тест
17 июня 2024, 18:27
На «Игора Драйв» прошел 3-й этап Кубка Санкт-Петербурга по дрифту
17 августа 2023, 07:20
Чемпионат России по самокату 2022 состоится в Москве уже в это воскресенье
20 сентября 2022, 13:40Реклама
В Москве пройдет профильная конференция, посвященная развитию индустрии скалолазания – Climb Summit
15 марта 2022, 08:39Друзья сайта
Этап Кубка мира по спортивному скалолазанию в Москве отменен
225 февраля 2022, 17:47