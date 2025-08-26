Трэвис Келси и Тейлор Свифт объявили о помолвке

Тейлор Свифт и Трэвис Келси объявили о помолвке.

Певица и игрок в американский футбол опубликовали совместную фотосессию, посвященную помолвке, в своих соцсетях.

«Твоя учительница английского и твой учитель физкультуры женятся 🧨», – написала Свифт.

35-летняя Свифт – одна из самых коммерчески успешных исполнительниц в мире. Келси также 35 лет, он трехкратный обладатель Супербоула в составе «Канзас-Сити ».

Келси и Свифт начали встречаться летом 2023 года.

