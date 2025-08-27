US Open. Шнайдер играет с Зигемунд, Захарова встретится с Аванесян, Гауфф – с Томлянович, Александрова, Швентек, Анисимова вышли во 2-й круг
Диана Шнайдер играет с Лаурой Зигемунд в первом круге US Open.
Екатерина Александрова прошла Анастасию Севастову, чемпионка-2022 Ига Швентек – Эмильяну Аранго.
Сетка здесь.
US Open
Нью-Йорк, США
24 августа – 7 сентября 2025
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 90 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Первый круг
