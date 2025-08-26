Пловец Свечников, пропавший во время заплыва через Босфор, мог выбраться на берег (Hurriyet)

Пропавший во время заплыва через Босфор Николай Свечников мог выбраться на берег.

Об этом пишет турецкая газета Hurriyet.

24 августа россиянин участвовал в массовом заплыве через Босфорский пролив, но не финишировал. Узнав об этом, морская полиция и береговая охрана начали поиски.

Перед соревнованием пловцы надевали браслеты с чипом, которые фиксируют только момент входа и выхода из воды. Но так как они не оборудованы системой навигации GPS, установить местонахождение Свечникова невозможно.

Hurriyet называет два возможных варианта: спортсмен либо утонул, либо через некоторое время после старта вышел на берег, а чип мог выбросить в море.

Телеграм-канал SHOT также сообщает , что жена Николая просит российских туристов помочь с его поисками. Сейчас родственники и друзья своими силами собирают волонтеров для поисков в районе Босфорского пролива.

Генконсульство РФ находится в контакте с властями Турции после пропажи пловца.