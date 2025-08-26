«Зенит» выиграл два матча подряд впервые в сезоне. У команды Семака 3 победы в 4 последних играх и ничья со «Спартаком»
«Зенит» выиграл 3 из 4 последних матчей во всех турнирах.
Сегодня команда Сергея Семака победила «Оренбург» (5:3) в FONBET Кубке России.
23 августа петербуржцы разгромили «Динамо» Махачкала в Мир РПЛ (4:0), 16-го сыграли в чемпионате вничью со «Спартаком» (2:2), 12-го победили «Рубин» (3:0) в Кубке.
«Зениту» удалось выиграть два матча подряд впервые в нынешнем сезоне.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
