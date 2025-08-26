«Зенит» бил пенальти в 7 из 9 матчей сезона. 11-метровых не было только в играх с «Ахматом»
«Зенит» получал право на пенальти в большей части матчей сезона.
Сегодня команда Сергея Семака реализовала одиннадцатиметровый на 43-й минуте игры с «Оренбургом» в FONBET Кубке России.
Петербуржцы также били с точки в играх с «Ростовом», «Рубином» (в чемпионате и Кубке), ЦСКА, «Спартаком» и «Динамо» Махачкала.
Только в играх с «Ахматом» петербуржцы не били пенальти – напротив, в Кубке именно грозненцы забили им с 11-метровой отметки.
