«Зенит» бил пенальти в 7 из 9 матчей сезона. 11-метровых не было только в играх с «Ахматом»

«Зенит» получал право на пенальти в большей части матчей сезона.

Сегодня команда Сергея Семака реализовала одиннадцатиметровый на 43-й минуте игры с «Оренбургом » в FONBET Кубке России.

Петербуржцы также били с точки в играх с «Ростовом», «Рубином» (в чемпионате и Кубке), ЦСКА, «Спартаком» и «Динамо» Махачкала.

Только в играх с «Ахматом» петербуржцы не били пенальти – напротив, в Кубке именно грозненцы забили им с 11-метровой отметки.