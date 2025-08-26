У Глушенкова 3 гола и ассист в последних двух матчах. В предыдущих 5 играх сезона голевых действий не было

Максим Глушенков отметился результативным действием во втором матче подряд.

Полузащитник «Зенита » открыл счет на 2-й минуте игры с «Оренбургом » в FONBET Кубке России. Ассистировал ему Матео Кассьерра .

На 56-й минуте 26-летний футболист сделал дубль, забив прямым ударом со штрафного.

В предыдущем матче, против «Динамо» Махачкала, Максим забил и отдал голевой пас.

В предыдущих пяти играх сезона ни забить, ни сделать результативную передачу Глушенкову не удавалось.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Оренбург» – «Зенит».