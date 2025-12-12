Ребров про женщин-вратарей: «У них посыл: «Тренируй меня как мужчину, но обращайся как с женщиной». Нельзя повышать голос, они сильно обижаются, могут даже заплакать»
Артем Ребров: на женщин-вратарей нельзя повышать голос – они обижаются.
Бывший вратарь «Спартака» Артем Ребров в колонке для Спортса’’ поделился мнением о женщинах-голкиперах.
«Когда смотрел женский футбол, бросилось в глаза, что у мужчин большое преимущество в длине рук.
Девушкам мало того, что роста не хватает, так еще и руки короче – поэтому много дальних ударов залетает.
А так большой физиологической разницы не вижу. Еще есть момент, что у женщин строение ног немного другое. Ноги, скажем так, иксом – из-за этого риск травмы крестообразных связок выше.
Ребята, которые c девочками работают, рассказывают и про некоторые элементы в психологии.
У них посыл: «Тренируй меня как мужчину, но обращайся как с женщиной». Нельзя повышать голос, они сильно обижаются, могут даже заплакать», – рассказал Артем Ребров.
