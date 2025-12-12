  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ребров про женщин-вратарей: «У них посыл: «Тренируй меня как мужчину, но обращайся как с женщиной». Нельзя повышать голос, они сильно обижаются, могут даже заплакать»
Ребров про женщин-вратарей: «У них посыл: «Тренируй меня как мужчину, но обращайся как с женщиной». Нельзя повышать голос, они сильно обижаются, могут даже заплакать»

Артем Ребров: на женщин-вратарей нельзя повышать голос – они обижаются.

Бывший вратарь «Спартака» Артем Ребров в колонке для Спортса’’ поделился мнением о женщинах-голкиперах.

«Когда смотрел женский футбол, бросилось в глаза, что у мужчин большое преимущество в длине рук.

Девушкам мало того, что роста не хватает, так еще и руки короче – поэтому много дальних ударов залетает.

А так большой физиологической разницы не вижу. Еще есть момент, что у женщин строение ног немного другое. Ноги, скажем так, иксом – из-за этого риск травмы крестообразных связок выше.

Ребята, которые c девочками работают, рассказывают и про некоторые элементы в психологии.

У них посыл: «Тренируй меня как мужчину, но обращайся как с женщиной». Нельзя повышать голос, они сильно обижаются, могут даже заплакать», – рассказал Артем Ребров.

Может ли тренер орать на спортсменов? Пост Артема Реброва

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
logoАртем Ребров
logoпремьер-лига Россия
женский футбол
logoСпартак
