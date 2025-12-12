  • Спортс
  Валерий Газзаев: «Зимой ЦСКА должен приобрести форварда уровня Вагнера, Жо или Олича. Тогда будут бороться за высокие места»
47

Валерий Газзаев: «Зимой ЦСКА должен приобрести форварда уровня Вагнера, Жо или Олича. Тогда будут бороться за высокие места»

Валерий Газзаев: ЦСКА должен приобрести форварда уровня Вагнера, Жо или Олича.

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о перспективах команды в этом сезоне.

В Мир РПЛ армейцы занимают четвертое место, набрав 36 очков за 18 туров.

– У ЦСКА с начала этого сезона новый тренер – Фабио Челестини. Стабильная игра армейцев стала для вас неожиданностью?

– По итогам первой части они на четвертом месте. Начало было неплохое, но в конце команда недобрала очков.

Думаю, что ЦСКА необходим хороший центрфорвард. И мне кажется, что нужно укрепить оборону. Средняя линия, на мой взгляд, очень хорошая. Это касается и фланговых игроков, и центральных. Зимой ЦСКА должен приобрести форварда уровня Вагнера, Жо или Олича.

– Что в целом думаете о работе Челестини?

– Посмотрим в конце сезона. Вообще, работу любого тренера надо оценивать по конечному результату.

Сейчас у нас в чемпионате те же лидеры, которые и были: «Зенит» и «Краснодар». Я бы еще отметил «Локомотив», вектор развития железнодорожников построен абсолютно верно.

– Будет ли усилением для армейцев, если в клуб придет Баринов?

– Для армейцев Баринов – хороший игрок в центральной позиции. Он играет в обороне так же успешно, как поддерживает атакующие действия. Это игрок современной формации. Сегодня игрок центральной позиции должен успешно играть в атаке и хорошо выполнять оборонительные действия.

Конечно, это будет огромное усиление для клуба. Сейчас в ЦСКА есть и Обляков, и Кисляк, но появление Баринова будет только усилением. Я считаю, что если ЦСКА еще приобретет центрфорварда хорошего уровня, то будет бороться за высокие места.

Ну и, конечно, надо усилить оборону. Дивеев выглядит хорошо, Мойзес – хороший игрок, Лукин – перспективный футболист, Абдулкадыров – молодой, перспективный россиянин, но, к примеру, Жоао Виктор – однозначно не уровень ЦСКА, – сказал Газзаев.

Газзаев о Гусеве: «Останется в «Динамо», думаю. Давать 4 игры — это несерьезно. Для результата нужны доверие и терпение»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
