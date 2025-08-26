Самошников забил в дебютном матче за «Спартак» и начал еще одну голевую атаку

Илья Самошников забил в дебютном матче за «Спартак» .

На 36-й минуте игры с «Пари НН» в FONBET Кубке России полузащитник красно-белых Даниил Зорин со штрафного пробил по воротам соперника. Голкипер Вадим Лукьянов отразил удар, но мяч отскочил к Самошникову , который отправил его в сетку и сделал счет 2:0.

Первый гол «Спартака» также был забит при участии Ильи – после его заброса из-за боковой мяч был выбит на Романа Зобнина, который с лету в касание переправил его в сетку.

Самошников присоединился к «Спартаку » 19 августа. Сегодня бывший футболист «Локомотива» проводит первую игру за новую команду.

Зобнин ударом с лету забил «Пари НН». Атаку забросом из-за боковой начал Самошников