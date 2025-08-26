  • Спортс
  Лига чемпионов. Раунд плей-офф квалификации. «Кайрат» примет «Селтик», «Пафос» против «Црвены Звезды», «Фенербахче» Моуринью и «Бенфика» сыграют в среду
Лига чемпионов. Раунд плей-офф квалификации. «Кайрат» примет «Селтик», «Пафос» против «Црвены Звезды», «Фенербахче» Моуринью и «Бенфика» сыграют в среду

В Лиге чемпионов пройдут ответные матчи квалификационного раунда плей-офф.

Во вторник «Кайрат» примет «Селтик», «Пафос» – «Црвену Звезду». 

В среду «Карабах» сыграет с «Ференцварошем», «Фенербахче» встретится с «Бенфикой» в гостях, «Брюгге» будет противостоять «Рейнджерс».

Победители двухматчевых противостояний выйдут в общий этап Лиги чемпионов, проигравшие – в общий этап Лиги Европы. 

Лига чемпионов

Квалификационный раунд плей-офф

Ответные матчи

Лига чемпионов. Плей-офф
26 августа 16:45, Орталык Алматы
Кайрат
Не начался
Селтик

Первый матч: 0:0

Лига чемпионов. Плей-офф
26 августа 19:00, Alphamega Stadium
Пафос
Не начался
Црвена Звезда

Первый матч: 2:1

Лига чемпионов. Плей-офф
26 августа 19:00, Либенауэр
Штурм
Не начался
Буде-Глимт

Первый матч: 0:5

Первый матч: 3:1

Лига чемпионов. Плей-офф
27 августа 19:00, Паркен
Копенгаген
Не начался
Базель

Первый матч: 1:1

Первый матч: 0:0

Лига чемпионов. Плей-офф
27 августа 19:00, Ян Брейдель
Брюгге
Не начался
Рейнджерс

Первый матч: 3:1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Лиги чемпионов

Статистика Лиги чемпионов

