Лига чемпионов. Раунд плей-офф квалификации. «Кайрат» примет «Селтик», «Пафос» против «Црвены Звезды», «Фенербахче» Моуринью и «Бенфика» сыграют в среду

В Лиге чемпионов пройдут ответные матчи квалификационного раунда плей-офф.

Во вторник «Кайрат » примет «Селтик », «Пафос » – «Црвену Звезду ».

В среду «Карабах » сыграет с «Ференцварошем», «Фенербахче» встретится с «Бенфикой» в гостях, «Брюгге» будет противостоять «Рейнджерс».

Победители двухматчевых противостояний выйдут в общий этап Лиги чемпионов, проигравшие – в общий этап Лиги Европы.

Лига чемпионов

Квалификационный раунд плей-офф

Ответные матчи

Первый матч: 0:0

Первый матч: 2:1

Первый матч: 0:5

Первый матч: 3:1

Первый матч: 1:1

Первый матч: 0:0

Первый матч: 3:1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

