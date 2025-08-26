Лига чемпионов. Раунд плей-офф квалификации. «Кайрат» примет «Селтик», «Пафос» против «Црвены Звезды», «Фенербахче» Моуринью и «Бенфика» сыграют в среду
В Лиге чемпионов пройдут ответные матчи квалификационного раунда плей-офф.
Во вторник «Кайрат» примет «Селтик», «Пафос» – «Црвену Звезду».
В среду «Карабах» сыграет с «Ференцварошем», «Фенербахче» встретится с «Бенфикой» в гостях, «Брюгге» будет противостоять «Рейнджерс».
Победители двухматчевых противостояний выйдут в общий этап Лиги чемпионов, проигравшие – в общий этап Лиги Европы.
Лига чемпионов
Квалификационный раунд плей-офф
Ответные матчи
26 августа 16:45, Орталык Алматы
Первый матч: 0:0
26 августа 19:00, Alphamega Stadium
Не начался
Первый матч: 2:1
26 августа 19:00, Либенауэр
Не начался
Первый матч: 0:5
27 августа 16:45, им. Тофика Бахрамова
Не начался
Первый матч: 3:1
27 августа 19:00, Паркен
Не начался
Первый матч: 1:1
27 августа 19:00, Эштадиу да Луш
Не начался
Первый матч: 0:0
27 августа 19:00, Ян Брейдель
Первый матч: 3:1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
