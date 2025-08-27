Сафиуллин впервые в сезоне выиграл матч на «Большом шлеме»

Роман Сафиуллин вышел во второй круг US Open.

Он обыграл Гаэля Монфиса – 6:4, 2:6, 6:1, 3:6, 6:4.

Для Сафиуллина это первая в сезоне победа на турнирах «Большого шлема». Он повторил лучший результат на US Open в карьере.

Россиянин впервые с марта обыграл соперника из топ-30. Дальше он встретится с Феликсом Оже-Альяссимом .