Сафиуллин впервые в сезоне выиграл матч на «Большом шлеме»
Роман Сафиуллин вышел во второй круг US Open.
Он обыграл Гаэля Монфиса – 6:4, 2:6, 6:1, 3:6, 6:4.
Для Сафиуллина это первая в сезоне победа на турнирах «Большого шлема». Он повторил лучший результат на US Open в карьере.
Россиянин впервые с марта обыграл соперника из топ-30. Дальше он встретится с Феликсом Оже-Альяссимом.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
