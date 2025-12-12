«Ахмат» и «Сочи» интересуются Аусменди из «Банфилда». У 24-летнего форварда 4+2 в 15 матчах чемпионата Аргентины
«Ахмат» и «Сочи» интересуются Родриго Аусменди.
По информации журналиста Германа Гарсии Гровы, «Ахмат» и «Сочи» заинтересованы в трансфере 24-летнего форварда Родриго Аусменди.
Аргентинец выступает за «Банфилд». В этом сезоне на его счету 15 матчей в чемпионате Аргентины, 4 гола и 2 результативные передачи.
Отметим, что сезоном ранее Аусменди играл в чемпионате Гондураса.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Германа Гарсии Гровы
