«Ахмат» и «Сочи» интересуются Аусменди из «Банфилда». У 24-летнего форварда 4+2 в 15 матчах чемпионата Аргентины

«Ахмат» и «Сочи» интересуются Родриго Аусменди.

По информации журналиста Германа Гарсии Гровы, «Ахмат » и «Сочи » заинтересованы в трансфере 24-летнего форварда Родриго Аусменди .

Аргентинец выступает за «Банфилд ». В этом сезоне на его счету 15 матчей в чемпионате Аргентины, 4 гола и 2 результативные передачи.

Отметим, что сезоном ранее Аусменди играл в чемпионате Гондураса.