«Спартак» разгромил «Пари НН» – 4:0. Самошников забил в дебютном матче за красно-белых
«Спартак» разгромил «Пари НН» в 3-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России (4:0).
Спортс” провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Новичок красно-белых Илья Самошников забил в дебютном матче.
Также в составе «Спартака» отличились Роман Зобнин и Даниил Зорин, еще один мяч был забит защитником «Пари НН» Вадимом Пигасом в свои ворота.
FONBET Кубок России. Путь РПЛ – Групповой этап
26 августа 17:45, Лукойл Арена
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
