  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Спартак» разгромил «Пари НН» – 4:0. Самошников забил в дебютном матче за красно-белых
100

«Спартак» разгромил «Пари НН» – 4:0. Самошников забил в дебютном матче за красно-белых

«Спартак» разгромил «Пари НН» в 3-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России (4:0).

Спортс” провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Новичок красно-белых Илья Самошников забил в дебютном матче. 

Также в составе «Спартака» отличились Роман Зобнин и Даниил Зорин, еще один мяч был забит защитником «Пари НН» Вадимом Пигасом в свои ворота.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ – Групповой этап
26 августа 17:45, Лукойл Арена
Спартак
Завершен
4 - 0
Пари НН
Матч окончен
Пруцев
90’
+4’
90’
+2’
Кастильо
  Зорин
88’
77’
Лесовой   Кастильо
72’
Ермаков   Сифас
  Пигас
69’
Денисов   Солари
64’
Самошников   Хлусевич
63’
Гарсия   Массалыга
63’
63’
Майга   Карич
63’
Весино   Грулев
49’
Крашевский
Дмитриев
47’
2тайм
Перерыв
45’
+2’
Ермаков
Зорин
45’
  Самошников
36’
  Зобнин
12’
Самошников
10’
Спартак
Помазун, Денисов, Гузиев, Рябчук, Самошников, Зобнин, Пруцев, Дмитриев, Гарсия, Заболотный, Зорин
Запасные: Денисов, Гарсия, Довбня, Максименко, Литвинов, Умяров, Жедсон Фернандеш, Угальде, Самошников, Дуарте, Барко
1тайм
Пари НН:
Лукьянов, Пигас, Фаринья, Александров, Крашевский, Ивлев, Майга, Ермаков, Олусегун, Весино, Лесовой
Запасные: Майга, Кошкин, Калинский, Медведев, Ермаков, Весино, Лесовой, Чистяков
Подробнее

Таблицы Фонбет Кубка России

Статистика Фонбет Кубка России

Увольнять ли Семака?46075 голосов
Да, прямо сейчасАртем Дзюба
Да, но позжеРоберто Манчини
Нет, сезон должен доработатьСергей Семак
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
онлайны
logoFONBET Кубок России
logoПари НН
logoСпартак
logoИлья Самошников
logoРоман Зобнин
logoВадим Пигас
logoДаниил Зорин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Флавио Рома: «Доннарумма был настоящим протагонистом во всех турнирах и заслужил контракт, а ему указали на дверь. Игра ногами – оправдание, «ПСЖ» взял 4 трофея благодаря его рукам»
747 минут назад
Санчо окончательно отказал «Роме». Джордж из «Челси» готов перейти в римский клуб
359 минут назад
Бруну рассмотрит предложения от саудовских и американских клубов после ЧМ-2026 (Daily Mail)
5сегодня, 21:36
«ПСЖ» продаст Тенаса «Вильярреалу» за 6 млн евро. Вратарь провел 8 матчей за парижан за 2 года
3сегодня, 21:32
Моуринью раскритиковал трансферы «Фенербахче»: «Будь ЛЧ важна для клуба, он приложил бы дополнительные усилия перед матчами с «Бенфикой». Но у нас тот же состав»
30сегодня, 21:15
Моуринью хочет подписать Лунина. «Фенербахче» сделал запрос в «Реал»
10сегодня, 21:07
«Буде-Глимт» Хайкина и «Пафос» впервые сыграют на основном этапе Лиги чемпионов. «Црвена Звезда» Тикнизяна вылетела
46сегодня, 21:01
Лига чемпионов. Раунд плей-офф квалификации. «Кайрат» выбил «Селтик», «Црвена Звезда» вылетела от «Пафоса», «Фенербахче» Моуринью и «Бенфика» сыграют в среду
439сегодня, 20:59
Флик о Ямале: «Абсолютный гений, в 18 лет определяет исход матчей. Он будет одним из лучших в истории футбола»
8сегодня, 20:49
«Реал» хочет бесплатно подписать Упамекано в 2026-м. «Бавария» более полугода не может согласовать с защитником зарплату по новому контракту
22сегодня, 20:45
Ко всем новостям
Последние новости
Селюк о Карпине: «Стал больше бизнесменом, а не тренером, набирает не пойми кого и непонятно за сколько. «Динамо» с этими игроками и Карпиным никогда не станет чемпионом, ставлю 3 млн»
735 минут назад
«Интер» отдаст защитника Паласиоса «Сантосу» в аренду с правом выкупа за 10+ млн евро
49 минут назад
Кубок Германии. «Штутгарт» по пенальти победил «Айнтрахт» Брауншвейг, «Бавария» сыграет с «Веэном» в среду
1951 минуту назад
«Удинезе» купил форварда сборной Польши Буксу у «Мидтьюлланда» за 5 млн евро
1сегодня, 21:27Фото
Кубок английской лиги. 2-й раунд. «Лидс» одолел «Шеффилд Уэнсдей», «Борнмут» уступил «Брентфорду», «Вулверхэмптон» обыграл «Вест Хэм»
7сегодня, 21:25
Президент «Овьедо» про обезьянье уханье в адрес Винисиуса и Мбаппе: «Если найдем доказательства, примем решение о наказании. Мы против любых проявлений расизма»
4сегодня, 21:19
Агент Сафонов о «Химках»: «Все претензии к Садыгову, а он официально в клубе никем не был. Больше вопросы к РПЛ. У нас уже можно делать второе кладбище команд – не хватит пальцев на двух руках»
сегодня, 20:56
Черчесов о 2:0 с «Рубином»: «Ребята молодцы, но кое о чем нужно поговорить. «Ахмат» должен побороться за выход из группы»
2сегодня, 20:27
«Ахмат» обыграл «Рубин» (2:0) благодаря голам Садулаева и Мелкадзе
3сегодня, 19:39
«Порту» предложил «Арсеналу» 26 млн евро за Кивера
3сегодня, 19:24