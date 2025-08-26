«Спартак» разгромил «Пари НН» – 4:0. Самошников забил в дебютном матче за красно-белых

«Спартак» разгромил «Пари НН» в 3-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России (4:0).

Спортс” провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Новичок красно-белых Илья Самошников забил в дебютном матче.

Также в составе «Спартака» отличились Роман Зобнин и Даниил Зорин, еще один мяч был забит защитником «Пари НН» Вадимом Пигасом в свои ворота.

Таблицы Фонбет Кубка России

Статистика Фонбет Кубка России