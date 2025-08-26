Аморим об отсутствии еврокубков: «МЮ» не готов играть и в АПЛ, и в Европе. Команде нужно время, чтобы построить фундамент»

Рубен Аморим считает, что «МЮ» пойдет на пользу отсутствие еврокубков.

«МЮ» не примет участия в еврокубковых турнирах в нынешнем сезоне – команда заняла 15-е место в АПЛ-2024/25 и уступила «Тоттенхэму» в финале Лиги Европы .

«Мы не готовы играть и в Европе, и в АПЛ. Нам нужно время, чтобы развиться как команде.

Нужно время, чтобы построить фундамент, а затем, в будущем, двигаться вперед. Мы достигнем момента, когда нам понадобятся еврокубки, чтобы все могли получать игровое время», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед ».