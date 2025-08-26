Дзюба о «Спартаке»: «Хотели бы трофей, позвали бы Черчесова – фундаментальный человек, знает, что такое выигрывать. В клубах много нефутбольных людей, которым важнее подковерные дела»

Артем Дзюба считает, что «Спартаку» стоило пригласить Станислава Черчесова.

– Вас удивляет, что в составе «Спартака» достаточно много бывших армейцев?

– Удивляет, что самый большой клуб – такой, как «Спартак», – за 20 лет выиграл только одно чемпионство. Если честно, то если бы они хотели взять трофей, они бы позвали Черчесова – фундаментального человека, который знает, что такое выигрывать.

– Удивляет, что он не востребован в московских клубах?

– Меня многое удивляет. То Слуцкий был сбитый летчик, а потом ему все дифирамбы поют. Потом Черчесов – опять то же самое.

У нас много нефутбольных людей в структурах клубов, которым важнее не футбольные, а другие дела. Подковерные. Мы хотим выигрывать трофеи или кому-то нравиться? Кому-то быть удобным? – сказал нападающий «Акрона ».

