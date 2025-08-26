В Киргизии возбудят уголовное дело против фирмы, организовавшей восхождение Наговициной на пик Победы

В Киргизии заведут уголовное дело против фирмы, организовавшей поход Наговициной.

Об этом сообщил представитель МВД Киргизии.

Ранее 47-летняя российская альпинистка Наталья Наговицина сломала ногу при восхождении на пик Победы – с 12 августа она находится на высоте около 7200 м, но спасатели не могли добраться до места из-за плохих погодных условий.

«Возбуждаем уголовное дело. Должна отвечать турфирма: кто дал разрешение на восхождение, с кем она (Наговицина) пошла», – отметили в МВД Киргизии. При этом не уточняется, по какой статье заведут уголовное дело и что грозит компании.

Ранее сообщалось, что восхождение Наговициной организовывала Ak-Sai Travel.

На вопрос, будут ли привлекаться должностные лица этой фирмы к ответственности, представитель МВД ответил: «Естественно».

