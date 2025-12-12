Лапорта дал показания по делу Негрейры в суде. Президент «Барсы» отметил, что клуб не собирался влиять на результаты – платили за технические отчеты

Лапорта в суде дал показания по делу Негрейры в качестве свидетеля.

Жоан Лапорта в суде дал показания по делу Хосе Марии Энрикеса Негрейры в качестве свидетеля.

Президент «Барселоны» около часа отвечал на вопросы. В в тот же день утром были выслушаны показания других свидетелей – бывших тренеров каталонцев Луиса Энрике («ПСЖ») и Эрнесто Вальверде («Атлетик»). Экс-руководители клуба Жозеп Бартомеу, Сандро Росель, Оскар Грау и сын Негрейры уже дали показания в рамках расследования.

Лапорта, как пишет Mundo Deportivo со ссылкой на источник, ответил на все вопросы обеих сторон, объяснив позицию «убедительными аргументами», основанными на доводах, которые «Барселона» выдвигала на протяжении всего процесса. Показания были даны на каталанском языке. Жоан утверждал, что «Барселона» платила только за технические отчеты.

Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Què T’hi Jugues, Лапорта заявил, что никогда не видел и не встречался ни с Негрейрой, ни с его сыном. Президент «Барсы» сказал, что узнал о существовании отчетов в 2003 году и счел их полезными.

По словам Лапорты, ему сообщили, что отчеты, которые он охарактеризовал как «очень подробные», были подготовлены сыном бывшего арбитра, при этом не уточнялось, что этот человек является вице-президентом технического комитета судей (CTA).

Лапорта пояснил, что отчеты были найдены случайно в шкафу в коробках. Они охватывали период с 2014 по 2018 год, но записей за предыдущие сезоны нет, поскольку, по его словам, клубная документация уничтожается каждые пять лет.

Президент подчеркнул, что «Барселона » никогда не намеревалась манипулировать результатами в турнирах.

Напомним, в 2023 году «Барселоне» и ее руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре, работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF). Суд посчитал преступлением выплату Негрейре 7,7 млн евро от «Барселоны» в период с 2001-го по 2018-й.