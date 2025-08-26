«Оренбург» – «Зенит». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
«Зенит» сыграет с «Оренбургом» в гостях в 3-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 18:30 по московскому времени.
Игра состоится на стадионе «Газовик» в Оренбурге.
В прямом эфире ее покажет канал «Матч ТВ».
FONBET Кубок России. Путь РПЛ – Групповой этап
26 августа 15:30, Газовик
Увольнять ли Семака?44994 голоса
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
