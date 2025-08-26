  • Спортс
  • «Зенит» о вызове Дугласа в сборную Бразилии: «То, что он теперь будет считаться легионером, принимаем как данность. Рады, что игроки в нашей команде развиваются»
В «Зените» прокомментировали вызов Дугласа Сантоса в сборную Бразилии.

Защитник «Зенита» с российским гражданством был включен в заявку команды Карло Анчелотти на матчи с Боливией и Чили. Агент Сантоса подтвердил, что футболист примет вызов. 

«Клуб только поддержит своего игрока в любом его решении, это его личное право выбирать: наш капитан никогда не скрывал, что выйти на футбольное поле в футболке его родной страны – это главная спортивная мечта в жизни. Конечно, мы рады за Дугласа Сантоса и за других игроков команды, кто вызывается в свои национальные команды.

Очевидно, это демонстрирует силу нашего чемпионата, когда сразу два игрока вызваны в национальную сборную Бразилии – у молодых российских игроков есть возможность играть и конкурировать с футболистами мирового класса.

Тот факт, что Дуглас теперь будет считаться легионером, принимаем как данность, повторимся, мы рассматривали такой сценарий развития его карьеры и были к этому готовы – рады, что футболисты в нашей команде развиваются и у них будет возможность сыграть на самом высоком уровне», – заявили в пресс-службе «Зенита».

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ТАСС
