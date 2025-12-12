ФИФА обсуждает с телеканалами показ рекламы во время пауз на водопой на ЧМ-2026. Дополнительного дохода для организаторов не будет – все рекламные места уже распроданы

Реклама может появиться во время пауз на водопой на ЧМ-2026.

ФИФА рассматривает возможность показа рекламы во время пауз на водопой на чемпионате мира 2026 года.

По словам источника, знакомого с ходом переговоров, ФИФА провела обсуждения с телевизионными партнерами, телеканалами Fox и Telemundo, о возможности использования недавно введенных перерывов на питье во время чемпионата мира в коммерческих целях.

На этой неделе представители ФИФА подтвердили , что трехминутные перерывы на питье будут проходить через 22 минуты после начала каждого тайма всех матчей чемпионата мира в Северной Америке в следующем году. Перерывы будут проводиться независимо от погодных условий во время игры. Считается, что трехминутный перерыв в середине игры станет отличным рекламным пространством для рекламодателей.

Хотя источник сообщил, что обсуждения продолжаются, неясно, какой тип коммерческой интеграции будет использован. В последние годы стали более распространены двойные рекламные блоки, для которых ФИФА и телеканалы могут выбрать графическое оформление.

Во время клубного чемпионата мира, где во время матчей, проходивших в США при высоких температурах, были предусмотрены перерывы на питье воды, партнер по трансляциям DAZN впервые показал двойные рекламные блоки в рамках турнира.

Один из источников сообщил, что ФИФА вряд ли получит дополнительный доход от разрешения телеканалам продавать рекламу во время перерывов на питье воды, поскольку все коммерческие сделки по чемпионату мира, вероятно, уже заключены.

Telemundo заявил, что «анализирует все варианты в интересах зрителей и партнеров-рекламодателей», но подчеркнул, что почти все рекламные места на чемпионате мира 2026 года распроданы. Fox отказался от комментариев.

Отмечается, что обычный 30-секундный рекламный ролик на чемпионате мира 2022 года в Катаре на канале Fox стоил около 300 000 долларов, а для более важных матчей расценки были выше.