«Я пыталась покончить с собой». Латвийская фигуристка Степченко пожаловалась на абьюз со стороны тренеров в Риге

Латвийская фигуристка Софья Степченко пожаловалась на абьюз со стороны тренеров.

Об этом говорится в материале Anything GOEs, ссылку на который 18-летняя Степченко опубликовала в соцсети. Ранее она объявляла о пропуске сезона, чтобы «сосредоточиться на восстановлении».

Степченко рассказала, что тренеры спортивного клуба Kristal Ice в Риге заставляли ее выступать с травмами и сбрасывать вес, что способствовало расстройству пищевого поведения (РПП) и развитию депрессии. В материале речь идет, в частности, о двух тренерах – Раймо Ренсалу и Ольге Ковальковой, которая также является директором Kristal Ice.

Предполагаемые события происходили до лета 2024-го – впоследствии фигуристка переехала в Швейцарию, где стала тренироваться у Стефана Ламбьеля, и обратилась к психиатру. Ей диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство.

«Мне следовало взять паузу [в соревнованиях] еще в декабре. Но я старалась показать, что проблем нет и что все хорошо. Лишь в феврале я обратилась за профессиональной помощью: я понимала, что скоро покончу с собой, и помощь была мне необходима.

Я просто все скрывала. Ты носишь маску, будто все прекрасно, но никто не знает, что, например, пять минут назад ты перенесла паническую атаку. 

Я страдала и много раз пыталась покончить с собой. Один раз была очень близка к этому.

В сезоне-2024/25 я не говорила ничего плохого о своих бывших тренерах, но теперь пора сказать правду. По сути я сбежала от них, потому что они манипулировали [мной]... Я подвергалась абьюзу, они распускали обо мне много сплетен и лжи. Заставляли делать невозможное, несмотря на травмы... Они могли обещать результаты, но какой ценой? Это не стоит вашей жизни», – заявила Степченко.

Ковалькова в свою очередь опровергла, что когда-либо заставляла Степченко соревноваться вопреки ее желанию или предписаниям врачей. По словам директора Kristal Ice, в клубе действовали в соответствии с рекомендациями Олимпийского комитета Латвии, а также федерации.

Ранее, в марте 2025-го, латвийский тренер Карин Магоне сообщала, что фигуристы рассказывали ей о проявлении физического и эмоционального насилия в Kristal Ice со стороны Раймо Рейнсалу.

Anything GOEs утверждает, что Международный союз конькобежцев (ISU) и латвийская федерация начали расследование.

