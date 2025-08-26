Бастрыкин поручил обеспечить помощь в спасении альпинистки Наговициной

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил содействовать спасению альпинистки Натальи Наговициной .

47-летняя россиянка сломала ногу при восхождении на пик Победы в Киргизии. С 12 августа она находится на высоте 7200 м, однако спасатели не могли добраться до места из-за плохих погодных условий.

Сын альпинистки Михаил обратился к генпрокурору РФ, главе МИД РФ, а также к российскому послу в Киргизии с просьбой спасти его мать. В частности, он просит содействовать в организации аэровидеосъемки с использованием дроном и выяснить, жива ли Наговицина.

«Председатель Следственного комитета РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил центральному аппарату безотлагательно обратиться в МЧС России и обеспечить необходимое взаимодействие в целях принятия исчерпывающих мер к установлению всех обстоятельств и оказанию содействия в спасении альпинистки, о чем представить оперативный доклад», – говорится в сообщении информационного центра СК России.

Ранее начальник базового лагеря альпинистов «Южный Иныльчек» Дмитрий Греков заявил , что работы по эвакуации альпинистки не возобновят в этом году. Сезон восхождений на пик Победы уже завершен, а следующий начнется в июне 2026-го.