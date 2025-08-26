Матч окончен
«Ахмат» обыграл «Рубин» (2:0) благодаря голам Садулаева и Мелкадзе
«Ахмат» обыграл «Рубин» (2:0) в 3-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
Матч проходил на «Ахмат-Арене».
Спортс’’ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Голами отметились Лечи Садулаев (на 5-й минуте) и Георгий Мелкадзе (на 27-й).
FONBET Кубок России. Путь РПЛ – Групповой этап
26 августа 17:45, Ахмат-Арена
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
