«Ахмат» обыграл «Рубин» (2:0) благодаря голам Садулаева и Мелкадзе

«Ахмат» обыграл «Рубин» (2:0) в 3-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Матч проходил на «Ахмат-Арене».

Спортс’’ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Голами отметились Лечи Садулаев (на 5-й минуте) и Георгий Мелкадзе (на 27-й).

FONBET Кубок России. Путь РПЛ – Групповой этап
26 августа 17:45, Ахмат-Арена
Ахмат
Завершен
2 - 0
Рубин
Матч окончен
Ндонг
90’
+3’
Касинтура   Гаибов
87’
Исмаэл
84’
Садулаев   Гаджиев
76’
72’
Мукба   Ходжа
70’
Кабутов
66’
Рожков   Кабутов
62’
Иву
Мелкадзе   Конате
61’
Мансилья   Самородов
61’
46’
Зотов   Иву
46’
Тесленко   Вуячич
46’
Шабанхаджай   Даку
2тайм
Перерыв
  Мелкадзе
27’
13’
Зотов
  Садулаев
5’
Ахмат
Ульянов, Уциев, Ндонг, Заре, Тодорович, Ибишев, Исмаэл, Мансилья, Касинтура, Мелкадзе, Садулаев
Запасные: Богосавац, Магомедов, Садулаев, Шелия, Талаль, Якуев, Мелкадзе, Мансилья, Тарамов, Касинтура, Сидоров
1тайм
Рубин:
Нигматуллин, Безруков, Тесленко, Грицаенко, Рожков, Мукба, Иванов, Зотов, Чумич, Шабанхаджай, Юкич
Запасные: Рожков, Мукба, Шабанхаджай, Ставер, Ежов, Апшацев, Ломовицкий, Тесленко, Йочич, Васильев, Зотов
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
