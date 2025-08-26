«Ахмат» обыграл «Рубин» (2:0) благодаря голам Садулаева и Мелкадзе

«Ахмат» обыграл «Рубин» (2:0) в 3-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Матч проходил на «Ахмат-Арене».

Спортс’’ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Голами отметились Лечи Садулаев (на 5-й минуте) и Георгий Мелкадзе (на 27-й).

Таблицы Фонбет Кубка России

Статистика Фонбет Кубка России