Лаутаро о пенальти «Ливерпуля»: «Если проигрываешь из-за ошибки судьи, мало что можно сделать»

Лаутаро Мартинес остался недоволен назначенным пенальти в матче с «Ливерпулем».

Нападающий «Интера » Лаутаро Мартинес высказался о назначенном пенальти в ворота команды в матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (0:1).

Мерсисайдцы на 87-й минуте получили право на пенальти: защитник миланцев Алессандро Бастони в своей штрафной потянул за футболку полузащитника гостей Флориана Виртца . Немец упал на газон после паузы.

Главный судья Феликс Цвайер не зафиксировал нарушение правил, однако коллеги на ВАР пригласили немца к монитору. Он изучил повтор и назначил пенальти, который реализовал Доминик Собослаи.

– Поражение от «Ливерпуля» осложнило ваш путь в Лиге чемпионов.

– Мы разочарованы, но не злимся. Потому что если проигрываешь из-за ошибки судьи, мало что можно сделать. Нам жаль, что все испортила несправедливость, – сказал Лаутаро Мартинес .