  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Лаутаро о пенальти «Ливерпуля»: «Если проигрываешь из-за ошибки судьи, мало что можно сделать»
13

Лаутаро о пенальти «Ливерпуля»: «Если проигрываешь из-за ошибки судьи, мало что можно сделать»

Лаутаро Мартинес остался недоволен назначенным пенальти в матче с «Ливерпулем».

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес высказался о назначенном пенальти в ворота команды в матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (0:1).

Мерсисайдцы на 87-й минуте получили право на пенальти: защитник миланцев Алессандро Бастони в своей штрафной потянул за футболку полузащитника гостей Флориана Виртца. Немец упал на газон после паузы.

Главный судья Феликс Цвайер не зафиксировал нарушение правил, однако коллеги на ВАР пригласили немца к монитору. Он изучил повтор и назначил пенальти, который реализовал Доминик Собослаи.

– Поражение от «Ливерпуля» осложнило ваш путь в Лиге чемпионов.

– Мы разочарованы, но не злимся. Потому что если проигрываешь из-за ошибки судьи, мало что можно сделать. Нам жаль, что все испортила несправедливость, – сказал Лаутаро Мартинес.

Что делать с Хаби Алонсо?26013 голосов
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: La Gazzetta dello Sport
logoЛаутаро Мартинес
logoЛиверпуль
logoИнтер
logoсерия А Италия
logoЛига чемпионов УЕФА
logoсудьи
logoАлессандро Бастони
logoФлориан Виртц
Феликс Цвайер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Капелло о падении Виртца в штрафной «Интера»: «Назначать такой пенальти – позор. Флориан нырял. Если это фол, то 11-метровые можно ставить после каждого углового»
10 декабря, 19:21
Костакурта о пенальти «Ливерпуля»: «Нам говорят, что по правилам это 11-метровый, но таких моментов 17-18 в каждом матче. Можно останавливать каждый угловой и считать задержки»
9 декабря, 22:48
Главные новости
Чемпионат Испании. «Вильярреал» в гостях у «Леванте», «Реал» против «Алавеса»
4 минуты назад
Тест для тех, кто смотрел АПЛ еще до прихода Пепа. Справится не каждый
7 минут назадТесты и игры
Чемпионат Италии. «Милан» примет «Сассуоло», «Наполи» в гостях у «Удинезе», «Интер» против «Дженоа», «Ювентус» сыграет с «Болоньей»
сегодня, 05:07
Первый тренер Сафонова: «Матвей должен играть по спортивному принципу. Видимо, у Шевалье в контракте с «ПСЖ» пункт, чтобы он всегда выходил в старте»
сегодня, 04:30
Победы «Барсы» и «Арсенала», «Россия 25» выиграла на старте КПК, Сафонов снова сыграл за «ПСЖ» и другие новости
сегодня, 04:10
Мечтали про браслет Whoop? Мы разыгрываем три таких в новом квизе про ЛЧ
сегодня, 03:50Тесты и игры
«Батраков и Кисляк — это даже не 10% от Радимова. Когда он начинал в ЦСКА, у всех было ощущение феномена, который мог все». Слуцкий о хавбеках
сегодня, 03:32
Итурральде об отмене гола «Осасуны» «Барсе»: «Катена споткнулся и налетел на Жоана Гарсию перед ударом Эррандо»
сегодня, 03:16
Артета о 2:1 с «Вулвс»: «Арсенал» сам усложнил себе задачу – это главный урок. Побеждать нужно увереннее. Мы провели 2-3 минуты абсолютно пассивно»
вчера, 22:42
Назвать все клубы АПЛ сложнее, чем кажется. Больше 80% игроков не справляются. А вы?
12 декабря, 20:50Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Нидерландов. «Аякс» против «Фейеноорда»
14 минут назад
Футболистка Келли об оценке внешности: «Неуверенным в себе молодым девушкам это неприятно. Но это знак того, что мы становимся более успешными, чем кому-то хотелось бы»
25 минут назад
«Фрайбург» – «Боруссия» Дортмунд. Онлайн-трансляция начнется в 17:30
50 минут назад
Кечинов о Черчесове и «Динамо»: «Он бы не отказался. С этим тренером любая топ-команда будет бороться за самые высокие места»
сегодня, 04:57
«Удинезе» – «Наполи». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
сегодня, 04:42
«Кристал Пэлас» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
сегодня, 04:14
Экс-защитник «Спартака» Инсаурральде: «Хочу поиграть еще год». 41-летний игрок близок к продлению контракта с «Сармьенто» из Аргентины
сегодня, 04:00
«Милан» – «Сассуоло». Онлайн-трансляция начнется в 14:30
сегодня, 03:44
Кечинов назвал Мусаева лучшим тренером РПЛ: «Проводит колоссальную работу. С игроками высокого класса работать сложнее, к каждому нужно найти подход»
сегодня, 02:48
Защитник «Рубина» Нижегородов: «Ждите меня в «Реале» через полгодика. У меня и отец, и дядя успешно играли против «Мадрида»
сегодня, 02:34