Лаутаро о пенальти «Ливерпуля»: «Если проигрываешь из-за ошибки судьи, мало что можно сделать»
Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес высказался о назначенном пенальти в ворота команды в матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (0:1).
Мерсисайдцы на 87-й минуте получили право на пенальти: защитник миланцев Алессандро Бастони в своей штрафной потянул за футболку полузащитника гостей Флориана Виртца. Немец упал на газон после паузы.
Главный судья Феликс Цвайер не зафиксировал нарушение правил, однако коллеги на ВАР пригласили немца к монитору. Он изучил повтор и назначил пенальти, который реализовал Доминик Собослаи.
– Поражение от «Ливерпуля» осложнило ваш путь в Лиге чемпионов.
– Мы разочарованы, но не злимся. Потому что если проигрываешь из-за ошибки судьи, мало что можно сделать. Нам жаль, что все испортила несправедливость, – сказал Лаутаро Мартинес.