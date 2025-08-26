Председатель «Зенита» Медведев сыграет за «Амкал» в третьем раунде FONBET Кубка России. Главе петербургского клуба – 70 лет

Александр Медведев выйдет играть за «Амкал» в Кубке России.

«Александр Иванович подтвердил, что будет участвовать 11 сентября. Это будет самый возрастной, самый опытный игрок.

Герман также выходил на представителей Хабиба и Ислама Махачева. Не знаю, чем закончилось. Было буквально день-два назад», – рассказал главный тренер «Амкала ».

Главе «Зенита » недавно исполнилось 70 лет. Он станет самым возрастным игроком Кубка России.

В следующем туре медиаклуб встретится с белгородским «Салютом ».

Ранее 226-сантиметровый баскетболист Павел Подкользин вышел в стартовом составе «Амкала» в матче второго раунда Кубка против «Калуги» (1:0). Он установил мировой рекорд, став самым высоким футболистом в истории.

В 1-м раунде против «Кванта» (3:1) за «Амкал» сыграли певец The Limba, стример Парадеевич и другие селебрити.

