Исак непреклонен в желании перейти в «Ливерпуль». «Красные» готовы сделать еще одно предложение, если получат сигнал от боссов «Ньюкасла»

Александер Исак намерен и дальше бойкотировать работу с «Ньюкаслом».

Ранее «Ньюкасл» не продал нападающего «Ливерпулю» за 110 млн фунтов и бонусы. Форвард отказывается играть за «сорок» и тренироваться с командой. Футболист опубликовал заявление , в котором указал на некое обещание клуба, которое было «нарушено».

По информации The Telegraph, шведский игрок непреклонен в своем желании покинуть «Ньюкасл» и настаивает на намерении перейти в «Ливерпуль ». Встреча директоров «сорок» с Исаком не привела к результату.

Считается, что «Ливерпуль» готов сделать еще одно предложение по форварду, но ждет сигнала от руководства «Ньюкасла ». При этом «красные» не станут платить 150 миллионов фунтов – такую сумму ранее запрашивали «сороки».