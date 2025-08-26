Исак непреклонен в желании перейти в «Ливерпуль». «Красные» готовы сделать еще одно предложение, если получат сигнал от боссов «Ньюкасла»
Александер Исак намерен и дальше бойкотировать работу с «Ньюкаслом».
Ранее «Ньюкасл» не продал нападающего «Ливерпулю» за 110 млн фунтов и бонусы. Форвард отказывается играть за «сорок» и тренироваться с командой. Футболист опубликовал заявление, в котором указал на некое обещание клуба, которое было «нарушено».
По информации The Telegraph, шведский игрок непреклонен в своем желании покинуть «Ньюкасл» и настаивает на намерении перейти в «Ливерпуль». Встреча директоров «сорок» с Исаком не привела к результату.
Считается, что «Ливерпуль» готов сделать еще одно предложение по форварду, но ждет сигнала от руководства «Ньюкасла». При этом «красные» не станут платить 150 миллионов фунтов – такую сумму ранее запрашивали «сороки».
