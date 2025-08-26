СК РФ начал проверку по факту происшествия с альпинисткой Наговициной

Следственный комитет России начал проверку по факту происшествия с альпинисткой Натальей Наговициной .

Ранее 47-летняя россиянка сломала ногу при восхождении на пик Победы в Киргизии. С 12 августа она находится на высоте около 7200 м, но спасатели не могли добраться до места из-за плохих погодных условий.

Также сообщалось , что председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил оказать содействие в спасении альпинистки.

«По факту произошедшего следственными органами Следственного комитета России организована процессуальная проверка. Исполнение поручения поставлено главой ведомства на контроль», – сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

