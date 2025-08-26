🇰🇿 «Кайрат» впервые в истории сыграет в ЛЧ. Клуб из Алматы выбил «Селтик» по пенальти

«Кайрат» впервые в истории выступит на основном этапе Лиги чемпионов.

Команда из Алматы по пенальти прошла «Селтик» в плей-офф квалификации. Игровое время обоих матчей завершилось вничью – 0:0.

«Кайрат» сыграет в еврокубках осенью всего во второй раз в истории. Первый был в сезоне-2021/22 – тогда клуб занял последнее место в группе Лиги конференций.

Для Казахстана это второе участие в основном этапе Лиги чемпионов. Впервые это удалось «Астане», которая в сезоне-2015/16 пробилась в групповой раунд, где заняла последнее место.