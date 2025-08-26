«Кадиллак» объявил о контрактах с Пересом и Боттасом
Серхио Перес и Валттери Боттас вернутся в «Формулу-1» и станут пилотами «Кадиллака» – новой команды, которая начнет выступления в 2026 году.
Американский коллектив объявил о многолетних сделках с гонщиками.
Перес покинул чемпионат в конце прошлого года после четырех сезонов в «Ред Булл». Ранее Серхио гонялся за «Заубер», «Макларен» и «Форс-Индию» / «Рейсинг Пойнт».
Боттас представлял «Уильямс», «Мерседес» и «Альфа Ромео» / «Заубер». После потери места в «Ф-1» в конце 2024-го Валттери стал резервным пилотом «Мерседеса».
Боттас выложил свое изображение на серфборде в костюме с флагом США на фоне слухов о «Кадиллаке»
