«Кадиллак» объявил о контрактах с Пересом и Боттасом

Серхио Перес и Валттери Боттас вернутся в «Формулу-1» и станут пилотами «Кадиллака » – новой команды, которая начнет выступления в 2026 году.

Американский коллектив объявил о многолетних сделках с гонщиками.

Перес покинул чемпионат в конце прошлого года после четырех сезонов в «Ред Булл ». Ранее Серхио гонялся за «Заубер», «Макларен » и «Форс-Индию» / «Рейсинг Пойнт ».

Боттас представлял «Уильямс », «Мерседес» и «Альфа Ромео» / «Заубер». После потери места в «Ф-1» в конце 2024-го Валттери стал резервным пилотом «Мерседеса ».

Боттас выложил свое изображение на серфборде в костюме с флагом США на фоне слухов о «Кадиллаке»