Николич ушел из ЦСКА, ЦСКА – чемпион Единой лиги ВТБ, «Флорида» разгромила «Эдмонтон» в 3-м матче финала НХЛ, Киву возглавил «Интер» и другие новости

1. ЦСКА объявил об уходе Марко Николича с поста главного тренера. Серб, выигравший Фонбет Кубок России, заявил: «Самое сложное решение в моей карьере , возможно, но я готов принять новый вызов. Причины – это личный вопрос, дело не в деньгах и не в трансферах».

2. ЦСКА крупно обыграл «Зенит» (96:73) в 6-м матче финала плей-офф (4-2) и стал 12-кратным чемпионом Единой лиги ВТБ .

3. Кубок Стэнли. «Флорида» разгромила «Эдмонтон» (6:1) в третьем матче финала и ведет 2-1 в серии. Бобровский отразил 32 из 33 бросков , в третьем периоде произошла массовая драка .

4. В квалификация ЧМ-2026 сборная Казахстана дома уступила Северной Македонии (0:1), Италия на своем поле была сильнее Молдовы (2:0), Бельгия вела 3:0 у Уэльса, позволила сопернику отыграться, но все равно победила (4:3), Хорватия разгромила Чехию (5:1).

5. Кристиан Киву возглавил «Интер» , контракт бывшего защитника миланцев и экс-тренера «Пармы» – до 2027 года.

6. Трансферы. «Ман Сити» за 40 млн евро купил защитника «Вулверхэмптона» Аит-Нури и объявил об уходе 39-летнего вратаря Карсона. «МЮ» сообщил об уходе Эриксена, Эванса и Линделефа в связи с истечением контрактов. «Атлетико» подписал Лангле, защитник расторг соглашение с «Барсой». Челси» купил защитника «Страсбура» Сарра за 20 млн евро . Ежов, Цыпченко, Якуба, Гапонов и Овсянников ушли из «Крыльев».

7. Захарова, Анисимова вышли во 2-й круг теннисного турнира в Лондоне, Касаткина, Квитова, Фернандес выбыли.

8. Новости хоккея. Рирден может возглавить «Локомотив», экс-тренер «Вашингтона» ведет переговоры с клубом. У Романа Ротенберга была встреча с крупной компанией на предмет финансирования «Витязя» – она уже поддерживает хоккейные команды. В КХЛ теперь нельзя сделать смену , если вратарь остановил шайбу от своего партнера, хоккеист получит 10 минут штрафа за бросок шайбы в сторону ворот соперника после остановки игры. Овечкин сыграет в матче между российскими звездами НХЛ и КХЛ. 18-летний хоккеист системы «Автомобилиста» Митькин впал в кому после ДТП , у него не было прав, он не справился с управлением и наехал на разделительное ограждение, машина опрокинулась.

9. Левандовски объяснил уход из сборной Польши: «Тренер предал мое доверие. Дело даже не в решении отобрать повязку, а в том, как об этом сообщили. Лишь короткий звонок – так не должно быть». Михал Пробеж ответил : «Сообщил Роберту о смене капитана, он ответил, что повязка ничего не значит, потом перезвонил и сказал, что хочет сам отказаться от нее и подать информацию именно так». А игроки сборной «праздновали» лишение форварда «Барсы» капитанской повязки.

10. Глава строительной фирмы «Экспострой» получил 6 лет колонии за мошенничество с капремонтом к Универсиаде-2019 в Красноярске.

11. В российском гандболе будут штрафовать игроков и тренеров за нецензурную речь во время матчей .

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