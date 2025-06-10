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  • Николич ушел из ЦСКА, ЦСКА – чемпион Единой лиги ВТБ, «Флорида» разгромила «Эдмонтон» в 3-м матче финала НХЛ, Киву возглавил «Интер» и другие новости
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Николич ушел из ЦСКА, ЦСКА – чемпион Единой лиги ВТБ, «Флорида» разгромила «Эдмонтон» в 3-м матче финала НХЛ, Киву возглавил «Интер» и другие новости

1. ЦСКА объявил об уходе Марко Николича с поста главного тренера. Серб, выигравший Фонбет Кубок России, заявил: «Самое сложное решение в моей карьере, возможно, но я готов принять новый вызов. Причины – это личный вопрос, дело не в деньгах и не в трансферах».

2. ЦСКА крупно обыграл «Зенит» (96:73) в 6-м матче финала плей-офф (4-2) и стал 12-кратным чемпионом Единой лиги ВТБ.

3. Кубок Стэнли. «Флорида» разгромила «Эдмонтон» (6:1) в третьем матче финала и ведет 2-1 в серии. Бобровский отразил 32 из 33 бросков, в третьем периоде произошла массовая драка

4. В квалификация ЧМ-2026 сборная Казахстана дома уступила Северной Македонии (0:1), Италия на своем поле была сильнее Молдовы (2:0), Бельгия вела 3:0 у Уэльса, позволила сопернику отыграться, но все равно победила (4:3), Хорватия разгромила Чехию (5:1).

5. Кристиан Киву возглавил «Интер», контракт бывшего защитника миланцев и экс-тренера «Пармы» – до 2027 года.

6. Трансферы. «Ман Сити» за 40 млн евро купил защитника «Вулверхэмптона» Аит-Нури и объявил об уходе 39-летнего вратаря Карсона. «МЮ» сообщил об уходе Эриксена, Эванса и Линделефа в связи с истечением контрактов. «Атлетико» подписал Лангле, защитник расторг соглашение с «Барсой». Челси» купил защитника «Страсбура» Сарра за 20 млн евро. Ежов, Цыпченко, Якуба, Гапонов и Овсянников ушли из «Крыльев».

7. Захарова, Анисимова вышли во 2-й круг теннисного турнира в Лондоне, Касаткина, Квитова, Фернандес выбыли.

8. Новости хоккея. Рирден может возглавить «Локомотив», экс-тренер «Вашингтона» ведет переговоры с клубом. У Романа Ротенберга была встреча с крупной компанией на предмет финансирования «Витязя» – она уже поддерживает хоккейные команды. В КХЛ теперь нельзя сделать смену, если вратарь остановил шайбу от своего партнера, хоккеист получит 10 минут штрафа за бросок шайбы в сторону ворот соперника после остановки игры. Овечкин сыграет в матче между российскими звездами НХЛ и КХЛ. 18-летний хоккеист системы «Автомобилиста» Митькин впал в кому после ДТП, у него не было прав, он не справился с управлением и наехал на разделительное ограждение, машина опрокинулась.

9. Левандовски объяснил уход из сборной Польши: «Тренер предал мое доверие. Дело даже не в решении отобрать повязку, а в том, как об этом сообщили. Лишь короткий звонок – так не должно быть». Михал Пробеж ответил: «Сообщил Роберту о смене капитана, он ответил, что повязка ничего не значит, потом перезвонил и сказал, что хочет сам отказаться от нее и подать информацию именно так». А игроки сборной «праздновали» лишение форварда «Барсы» капитанской повязки.

10. Глава строительной фирмы «Экспострой» получил 6 лет колонии за мошенничество с капремонтом к Универсиаде-2019 в Красноярске.

11. В российском гандболе будут штрафовать игроков и тренеров за нецензурную речь во время матчей.

Цитаты дня:

Дмитрий Козловский: «Мы прочитали в интернете какие-то абсолютно непонятные вещи. Пожалуйста, не мешайте людям работать. Мы тренируемся, готовимся к новому сезону»

Бегунья Юшина рассказала, что на нее в ЮАР напали грабители с ножом: «Эти гондоны сразу дали деру, как позади меня начала сигналить полицейская машина»

Дмитрий Песков: «Футбол – это и гордость, и боль нашей страны. Победы и в этом, и в других видах спорта – это для нас очень важно. Потому что этим живут люди»

Дегтярев о числе занимающихся спортом в РФ: «Поручение по 55% населения в 2024-м перевыполнено. Наша рабочая гипотеза – что статистика в цифрах верна»

Владимир Путин: «Международные спортивные организации ориентируются на политическую конъюнктуру, а не отстаивают идеалы олимпизма»

Биатлонист Бажин: «Хочу стать депутатом после завершения спортивной карьеры. Меня стала интересовать законодательная сфера»

Джон Макинрой: «Алькарас и Синнер были бы фаворитами против Надаля в его лучшей форме на «Ролан Гаррос»

Холифилд считает себя лучшим боксером в истории: «Я побил рекорд Али и 24 года его никто не мог повторить»

Роналду о Ямале: «Феномен, но мы должны оставить его в покое. Он еще много раз выиграет Лигу наций»

Гельмут Марко: «Пиастри пока не на уровне Ферстаппена»

Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?18775 голосов
Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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