«Ман Сити» объявил об уходе 39-летнего Карсона. Голкипер провел 2 матча за 6 сезонов в клубе
«Манчестер Сити» объявил об уходе Скотта Карсона из клуба.
Голкипер провел шесть сезонов в составе команды. На его счету два официальных матча за «Сити»: по одному в Лиге чемпионов (март 2022 года) и АПЛ (май 2021-го).
«Скотт Карсон покинет «Манчестер Сити» по истечении срока контракта этим летом.
Мы хотели бы поблагодарить Скотта за его усердную работу, преданность делу и пожелать ему удачи в будущем», – сказано в сообщении «Манчестер Сити».
Всего в карьере 39-летнего вратаря 522 игры на клубном уровне, а также 4 матча за сборную Англии.
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Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?14231 голос
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер «Манчестер Сити»
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