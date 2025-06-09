«Ман Сити» объявил об уходе 39-летнего Карсона. Голкипер провел 2 матча за 6 сезонов в клубе

«Манчестер Сити» объявил об уходе Скотта Карсона из клуба.

Голкипер провел шесть сезонов в составе команды. На его счету два официальных матча за «Сити»: по одному в Лиге чемпионов (март 2022 года) и АПЛ (май 2021-го).

«Скотт Карсон покинет «Манчестер Сити» по истечении срока контракта этим летом.

Мы хотели бы поблагодарить Скотта за его усердную работу, преданность делу и пожелать ему удачи в будущем», – сказано в сообщении «Манчестер Сити ».

Всего в карьере 39-летнего вратаря 522 игры на клубном уровне, а также 4 матча за сборную Англии.

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