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  • Квалификация ЧМ-2026. Италия победила Молдову, Бельгия обыграла Уэльс – 4:3, Хорватия разгромила Чехию, Казахстан уступил Северной Македонии
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Квалификация ЧМ-2026. Италия победила Молдову, Бельгия обыграла Уэльс – 4:3, Хорватия разгромила Чехию, Казахстан уступил Северной Македонии

В Европе проходят матчи 4-го тура отборочного турнира к ЧМ-2026.

Сборная Казахстана дома уступила Северной Македонии (0:1), Италия на своем поле была сильнее Молдовы (2:0), Бельгия дома одолела Уэльс (4:3), Хорватия разгромила Чехию (5:1).

Квалификация ЧМ-2026

Европа

4-й тур

Квалификация ЧМ. 4 тур
9 июня 14:00, Астана Арена
Казахстан
Завершен
0 - 1
Северная Македония
Матч окончен
Чесноков   Зуев
85’
84’
Трайковски   Атанасов
Быстров   Мухамед
81’
81’
Деспотовски
Куат
79’
67’
Элмаз   Ашковски
67’
Миовски   Ристовски
64’
Муслиу
Кенжебек   Сатпаев
59’
53’
Чурлинов   Митровски
53’
Костадинов   Элези
Малый
50’
2тайм
Перерыв
33’
  Трайковски
Казахстан
Сейсен, Вороговский, Астанов, Алип, Малый, Быстров, Кенжебек, Тагыберген, Куат, Чесноков, Самородов, Шайзада, Заруцкий, Тапалов, Жумаханов, Халматов, Тюлюбай, Жагоров, Жуков, Жумат, Зуев, Мухамед, Сатпаев
Запасные: Шайзада, Тюлюбай, Зуев, Мухамед, Сатпаев, Заруцкий, Тапалов, Жумаханов, Халматов, Жагоров, Жумат, Жуков
1тайм
Северная Македония:
Димитриевски, Алиоски, Муслиу, Зайков, Деспотовски, Элмаз, Барди, Костадинов, Чурлинов, Трайковски, Миовски, Алексовски, Илиев, Манев, Стойчевски, Атанасов, Элези, Митровски, Станковски, Трапановски, Ашковски, Ристовски, Тошевски
Запасные: Шайзада, Тюлюбай, Зуев, Мухамед, Сатпаев, Заруцкий, Тапалов, Жумаханов, Халматов, Жагоров, Жумат, Жуков
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Квалификация ЧМ. 4 тур
9 июня 18:45, Opus Arena
Хорватия
Завершен
5 - 1
Чехия
Матч окончен
88’
Провод   Доудера
Перишич   Пашалич
88’
Чалета-Цар   Вушкович
88’
Крамарич   Якич
81’
Модрич   Моро
81’
77’
Садилек   Крал
77’
Шик   Хоры
Будимир   Иванович
76’
  Крамарич
75’
  Будимир
72’
70’
Голеш
  Перишич
68’
66’
Черны   Кушей
66’
Цоуфал
  Модрич
62’
58’
  Соучек
2тайм
Перерыв
  Крамарич
42’
Хорватия
Ливакович, Гвардиол, Чалета-Цар, Шутало, Станишич, Сучич, Модрич, Пашалич, Крамарич, Перишич, Будимир, Ивушич, Котарски, Юранович, Понграчич, Вушкович, Батурина, Фрук, Якич, Маер, Моро, Иванович, Пашалич
Запасные: Понграчич, Пашалич, Ивушич, Котарски, Юранович, Иванович, Фрук, Маер, Моро, Вушкович, Батурина, Якич
1тайм
Чехия:
Коварж, Зелены, Крейчи, Голеш, Цоуфал, Соучек, Садилек, Провод, Шулц, Черны, Шик, Едличка, Станек, Боржил, Емелка, Витик, Зима, Доудера, Крал, Зорван, Черв, Хоры, Кушей
Запасные: Понграчич, Пашалич, Ивушич, Котарски, Юранович, Иванович, Фрук, Маер, Моро, Вушкович, Батурина, Якич
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Квалификация ЧМ. 4 тур
9 июня 18:45, Король Бодуэн
Бельгия
Завершен
4 - 3
Уэльс
Матч окончен
90’
+3’
Томас   Матондо
Раскин
90’
де Брюйне   Салемакерс
89’
  де Брюйне
88’
Гарсия
85’
82’
Уилсон
82’
Беллами
79’
Мифем
Лукебакио   Раскин
75’
69’
  Джонсон
63’
Джеймс   Каллен
63’
Брукс   Харрис
51’
  Томас
Троссард   Лукебакио
46’
де Кейпер   Теате
46’
2тайм
Перерыв
45’
+7’
  Уилсон
Троссард
41’
де Кейпер
31’
  Доку
27’
  Тилеманс
19’
17’
Ампаду
Менье   де Винтер
16’
  Лукаку
15’
Бельгия
Зельс, де Кейпер, Фас, Дебаст, Менье, Тилеманс, Онана, Троссард, де Брюйне, Доку, Лукаку, Ламменс, Вандевордт, де Винтер, Мехеле, Теате, Раскин, Ванакен, де Кетеларе, Лукебакио, Опенда, Салемакерс, Диегу Морейра
Запасные: Салемакерс, де Кетеларе, Опенда, Ламменс, Вандевордт, Мехеле, Теате, де Винтер, Раскин, Ванакен, Лукебакио, Диегу Морейра
1тайм
Уэльс:
Дарлоу, Дэвис, Мифем, Родон, Робертс, Джеймс, Ампаду, Томас, Уилсон, Джонсон, Брукс, А. Дэвис, Уорд, Кабанго, Дасилва, Кпакио, Шиэн, Броудхед, Каллен, Харрис, Кумас, Матондо, Мур
Запасные: Салемакерс, де Кетеларе, Опенда, Ламменс, Вандевордт, Мехеле, Теате, де Винтер, Раскин, Ванакен, Лукебакио, Диегу Морейра
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Квалификация ЧМ. 4 тур
9 июня 18:45, А Ле Кок Арена
Эстония
Завершен
0 - 1
Норвегия
Матч окончен
Палуметс   Поом
90’
+3’
90’
Бобб   Берг
90’
Меллер Вольф   Эстигор
Кристал   Аньер
84’
Салисте   Саарма
84’
Саппинен   Тамм
84’
82’
Серлот   Ларсен
68’
Нуса   Йонсен
62’
  Холанд
Саппинен
55’
49’
Меллер Вольф
46’
Торсбю   Бобб
Кяйт   Миллер
46’
2тайм
Перерыв
Эстония
Хейн, Салисте, Кууск, Паскочий, Шеннинг-Ларсен, Кристал, Синявский, Шейн, Палуметс, Кяйт, Саппинен, Игонен, Валлнер, Леписту, Таммик, Айнсалу, Миллер, Поом, Саарма, Соометс, Аньер, Тамм, Яковлев
Запасные: Кристал, Саппинен, Валлнер, Леписту, Соометс, Яковлев, Игонен, Айнсалу, Салисте, Палуметс, Кяйт, Таммик
1тайм
Норвегия:
Нюланд, Меллер Вольф, Хеггем, Айер, Рюэрсон, Торсбю, Берге, Эдегор, Нуса, Холанд, Серлот, Дюнгеланн, Сельвик, Педерсен, Гундерсен, Эстигор, Осгор, Берг, Йонсен, Деннум, Бобб, Скьеллеруп, Ларсен
Запасные: Кристал, Саппинен, Валлнер, Леписту, Соометс, Яковлев, Игонен, Айнсалу, Салисте, Палуметс, Кяйт, Таммик
Подробнее
Квалификация ЧМ. 4 тур
9 июня 18:45, Торсвеллур
Фарерские о-ва
Завершен
2 - 1
Гибралтар
Матч окончен
Ольсен   Андреасен
90’
90’
Де Барр   Мауро
  Йоханнесен
86’
83’
Ричардс   Торилла
83’
Ронан   Валарино
Фэре
76’
Фредериксберг   Эдмундссон
74’
  Фредериксберг
71’
69’
Уокер   Джессоп
Эдмундссон   Йохансен
64’
Клеттскар   Йоханнесен
64’
Юстинуссен   Соренсен
64’
46’
Эль-Хмиди   Бартоло
2тайм
Перерыв
30’
Бент
23’
  Скэнлон
Фарерские о-ва
о Рейнатред, Эдмундссон, Ватнхамар, Фэре, Давидсен, Даниэльсен, Ольсен, Ханссон, Фредериксберг, Юстинуссен, Клеттскар, Ламхауге, Петерсен, Агнарссон, Беньяминсен, Йохансен, Соренсен, Эрегор, Андреасен, Эдмундссон, Мнене, Йоханнесен, Калльсберг
Запасные: Петерсен, Йохансен, Эдмундссон, Йоханнесен, Агнарссон, Соренсен, Мнене, Калльсберг, Андреасен, Ламхауге, Беньяминсен, Эрегор
1тайм
Гибралтар:
Банда, Бритто, Эннесли, Бернарду Лопеш, Ронан, Бент, Уокер, Де Барр, Скэнлон, Эль-Хмиди, Ричардс, Лопес, Виктор, Каррингтон, Мауро, Gibson, Торилла, Макклафферти, Валарино, Del Rio, Бартоло, Кумбз, Джессоп
Запасные: Петерсен, Йохансен, Эдмундссон, Йоханнесен, Агнарссон, Соренсен, Мнене, Калльсберг, Андреасен, Ламхауге, Беньяминсен, Эрегор
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Квалификация ЧМ. 4 тур
9 июня 18:45, Читта-дель-Триколоре
Италия
Завершен
2 - 0
Молдова
Матч окончен
Фраттези
85’
Раньери   Коппола
83’
Распадори   Мальдини
77’
72’
Ионицэ   Дрос
72’
Николэеску   Домашкан
Ретеги   Лукка
71’
71’
Николэеску
66’
Постолаки   Перчун
66’
Каймаков   Стынэ
58’
Бодиштяну   Моцпан
  Камбьязо
50’
Риччи   Барелла
46’
Димарко   Орсолини
46’
2тайм
Перерыв
  Распадори
40’
29’
Клещенко
Италия
Доннарумма, Раньери, Бастони, Ди Лоренцо, Распадори, Димарко, Камбьязо, Тонали, Риччи, Фраттези, Ретеги, Карнезекки, Мерет, Коппола, Гатти, Ругани, Удоджи, Барелла, Казадеи, Ровелла, Лукка, Мальдини, Орсолини
Запасные: Казадеи, Ровелла, Орсолини, Карнезекки, Лукка, Коппола, Мальдини, Ругани, Удоджи, Барелла, Мерет, Гатти
1тайм
Молдова:
Аврам, Рябчук, Плэтикэ, Думбрэвану, Мудрак, Бабогло, Бодиштяну, Ионицэ, Каймаков, Постолаки, Николэеску, Кожухарь, Страйстарь, Борш, Моцок, Посмак, Штефан, Бытка, Дрос, Моцпан, Перчун, Стынэ, Домашкан
Запасные: Казадеи, Ровелла, Орсолини, Карнезекки, Лукка, Коппола, Мальдини, Ругани, Удоджи, Барелла, Мерет, Гатти
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица отбора ЧМ-2026

Статистика отбора ЧМ-2026

Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?14224 голоса
Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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