Матч окончен
Квалификация ЧМ-2026. Италия победила Молдову, Бельгия обыграла Уэльс – 4:3, Хорватия разгромила Чехию, Казахстан уступил Северной Македонии
В Европе проходят матчи 4-го тура отборочного турнира к ЧМ-2026.
Сборная Казахстана дома уступила Северной Македонии (0:1), Италия на своем поле была сильнее Молдовы (2:0), Бельгия дома одолела Уэльс (4:3), Хорватия разгромила Чехию (5:1).
Квалификация ЧМ-2026
Европа
4-й тур
9 июня 14:00, Астана Арена
Завершен
0 - 1
9 июня 18:45, Opus Arena
9 июня 18:45, Король Бодуэн
9 июня 18:45, А Ле Кок Арена
9 июня 18:45, Торсвеллур
Завершен
2 - 1
9 июня 18:45, Читта-дель-Триколоре
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?14224 голоса
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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