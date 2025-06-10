Бобровский – 3-я звезда матча против «Эдмонтона». Вратарь «Флориды» отразил 32 из 33 бросков, выиграв 14 из 20 игр в этом плей-офф

Сергей Бобровский стал третьей звездой матча против «Эдмонтона».

«Флорида » переиграла «Ойлерс» (6:1) на домашнем льду в третьей игре финала Кубка Стэнли и вышла вперед 2-1 в серии.

Голкипер «Пантерс» Сергей Бобровский парировал 32 из 33 бросков соперника и был назван третьей звездой встречи.

Второй звездой стал форвард Сэм Райнхарт (1+1), первой – нападающий Картер Верхэге (1+1).

Российский голкипер одержал 14-ю победу в 20 матчах текущего розыгрыша Кубка Стэнли. Его статистику можно изучить здесь .