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Бегунья Юшина рассказала, что на нее в ЮАР напали грабители с ножом: «Эти гондоны сразу дали деру, как позади меня начала сигналить полицейская машина»

Российская легкоатлетка рассказала, как в ЮАР на нее напали грабители с ножом.

8 июня бегунья Антонина Юшина участвовала в ультрамарафоне The Comrades.

«Далее еще было веселье. Я пошла до отеля, в стиле «хромая лошадь». Возле стадиона ко мне подошли два мужика чернокожих и начали говорить что-то типа: отдавай нам медаль, кроссовки и вроде часы (мой английский вери бед). Один достал ножик и начал им махать.

Я была грустная и злая, ситуацию не сразу оценила, но стало очково. Стояла, тупила. Затем только хотела начать снимать кроссовки (ибо лучше раздеться, чем остаться с перышком в животе), как позади меня начала сигналить полицейская машина (о, чудеса случаются).

Эти гондоны, конечно, сразу дали деру. Господи, как я была счастлива в этот момент. В итоге полицейские решили проводить меня до отеля, ехали позади всю дорогу. Веселые приключения в Африке сегодня получились.

Когда кажется, что все ужас и кошмар, я понимаю, что могло быть и хуже... Спасибо, что я живая, а остальное восстановится, образуется», – написала Юшина в своем телеграм-канале.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Антонины Юшиной
Антонина Юшина
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