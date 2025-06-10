Дмитрий Песков: «Футбол – это и гордость, и боль нашей страны. Победы и в этом, и в других видах спорта – это для нас очень важно. Потому что этим живут люди»

Дмитрий Песков оценил значимость футбола для России.

«Футбол – это и гордость, и боль нашей страны.

И поэтому каждый раз победы и в этом, и в других видах спорта – это для нас очень важно. Потому что этим живет вся страна, этим живут люди», – сказал пресс-секретарь президента России Песков на премьерном показе фильма «Больше чем футбол».

Песков про «Больше чем футбол»: «Кинематографисты изрядно преуспели в производстве фильмов про спортивные драмы – выше мирового уровня. Мне сказали взять платок, придется плакать»