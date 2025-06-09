У Ротенберга была встреча с крупной компанией на предмет финансирования «Витязя» – она уже поддерживает хоккейные команды (Дарья Тубольцева)

Роман Ротенберг пытается найти финансирование для «Витязя».

По информации журналистки Дарьи Тубольцевой, подмосковный клуб всерьез рассматривал возможность снятия с чемпионата КХЛ . В клубе уже было подготовлено официальное заявление.

Однако бывший главный тренер СКА Роман Ротенберг попытается оставить «Витязь» в лиге.

Отмечается, что Ротенберг в конце прошлой недели провел встречу в офисе крупной компании, которая уже поддерживает хоккейные команды. Чем закончились переговоры – неизвестно.

Если Ротенберг получит финансирование, скорее всего, его роль в «Витязе » будет значительной, но сейчас она еще не определена.