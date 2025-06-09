«Атлетико» подписал контракт с Лангле до 2028 года. Защитник расторг соглашение с «Барсой»

Клеман Лангле остается в «Атлетико».

Мадридский клуб объявил о подписании трехлетнего контракта с французским защитником. Игрок расторг контракт с «Барселоной».

В сезоне-2024/25 Лангле выступал за «Атлетико » на правах аренды. В рамках Ла Лиги он провел 23 матча и отличился 2 голами.

Подробную статистику футболиста можно найти здесь .