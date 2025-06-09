«Атлетико» подписал контракт с Лангле до 2028 года. Защитник расторг соглашение с «Барсой»
Клеман Лангле остается в «Атлетико».
Мадридский клуб объявил о подписании трехлетнего контракта с французским защитником. Игрок расторг контракт с «Барселоной».
В сезоне-2024/25 Лангле выступал за «Атлетико» на правах аренды. В рамках Ла Лиги он провел 23 матча и отличился 2 голами.
Подробную статистику футболиста можно найти здесь.
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Атлетико»
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