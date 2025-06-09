Игроки сборной Польши «праздновали» лишение Левандовского капитанской повязки

Футболисты сборной Польши обрадовались, когда в команде сменился капитан.

Ранее стало известно, что Роберт Левандовски был лишен повязки и после этого принял решение больше не играть за национальную команду до смены тренера.

Przegląd Sportowy сообщает, что решение о смене капитана было встречено другими игроками аплодисментами. «Футболисты празднуют», – говорилось в сообщении от источника, знакомого с ситуацией.

Также отмечается , что главный тренер Михал Пробеж своим решением «заслужил уважение» игроков.

Роберт Левандовски является лучшим бомбардиром в истории национальной команды – он забил 85 голов. Форвард выступал за сборную с 2008 года.

Левандовски об уходе из сборной: «Тренер предал мое доверие. Дело даже не в решении отобрать повязку, а в том, как об этом сообщили. Лишь короткий звонок – так не должно быть»